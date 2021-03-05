Здание вокзала «Моховые горы» в городе Бор выставлено на продажу

В городе Бор Нижегородской области на продажу выставлено здание вокзала «Моховые горы». В объявлении на портале Avito продавец отмечает, что здание является объектом культурного наследия. Площадь здания составляет 260 кв. м., стоимость - 31 млн руб.

Также бывший вокзал можно взять в аренду по цене 1 тыс. руб. за квадратный метр без учета коммунальных платежей. По соседству с ним находятся железнодорожный и автобусный вокзалы. Проект ремонта здания одобрен в министерстве культуры. Срок выполнения работ по приспособлению здания для современного использования - второй квартал 2021 года.

Андрей Репин