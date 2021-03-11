На волне с холостяком Что мы знаем о новом сезоне шоу «Холостяк», и почему его надо посмотреть даже тем, кто не верит в шоу

14 марта ТНТ запускает новый сезон романтического шоу «Холостяк», которое с ежегодным ожиданием зрителей идет в эфире телеканала уже 8 лет. «Холостяк» - уникальное в своем роде реалити на российском телевидении, аналогов этому шоу никто не снимает. Если даже и пытались, то, скорее всего, они провалились, уступив в популярности раскрученному и известному на весь мир формату «The Bachelor». Грядущий сезон шоу на ТНТ не обсудил разве что ленивый, ведь его главным героем будет Тимати – холостяк беспрецедентного уровня, какого в мировой истории проекта еще не было. И именно поэтому (но не только) новый сезон шоу обязателен к просмотру даже тем, кто не верит в искренность всех romantic reality.

Эталонный жених

Каждый год в преддверии нового «Холостяка» его создатели сообщают о том, что новый герой проекта – самый завидный жених из всех возможных. Но, пожалуй, только в этот раз это утверждение верно на 100%. Тимур Юнусов сегодня – действительно, одна из самых важных, известных и значимых персон в российском шоу-бизнесе. Мистер Black Star – это воплощение люкса, его окружает абсолютный шик. Образ жизни, женщины, успешный бизнес – все, что касается Тимура Юнусова так или иначе можно считать синонимом роскоши. И с этой точки зрения он - принц на белом коне, во встречу с которым верит большая часть девушек (хотя мало кто в этом признается). Известный, успешный, брутальный, щедрый, с правильными посылами и здоровыми мыслями – Тимати представляется эталонным женихом, который идет на шоу, чтобы дать себе шанс встретить ту самую. Пусть даже в рамках реалити и напоказ. Но разве не стала сегодня сплошным реалити вся жизнь медийных персон?

Ставка продюсеров оказалась более чем точной – фигура нового холостяка вызвала небывалый ажиотаж (как в медиасообществе, так и среди претенденток на его сердце), и на кастинг было подано рекордное количество заявок – около 40 тысяч. В первые часы после объявления имени холостяка на почту кастинга упало более 3000 заявок (это при том, что обычно средний поток таких писем - около 400 штук в день). Кто в итоге окажется среди участниц проекта, пока неизвестно. Но предпочтения главного героя, а также желание продюсеров сделать шоу зрелищным, могут гарантировать зрителям, действительно, впечатляющую картинку и захватывающий сюжет. Хотя говорить о сюжете там, где будут задействованы реальные чувства, неправильно.

Так или иначе, увидеть Тимати - редкого гостя популярных телевизионных проектов – в новом свете зрителям точно будет интересно. Тем более, что «Холостяк» и правда срывает с героев маски и налет медийности, раскрывая их с самых неожиданных сторон. Взять, к примеру, Егора Крида, представшего перед зрителем абсолютным инфантом и заслужившим в финале дружеские подколы от старшего «брата» Тимати. Или нерешительного Тимура Батрутдинова, который так и не смог сделать правильный выбор и до сих пор остается холостяком. Не говоря уже о сложном внутреннем мире холостяка Ильи Глинникова (хотя именно он после проекта смог находиться в отношениях с победительницей шоу самое продолжительное время).

Идеальная локация

Фото: ТНТ

По концентрации событий, эмоций и накалу страстей новый сезон «Холостяка» будет точно отличаться от предыдущих. Несмотря на то, что география съемок была сужена буквально до пары-тройки стран, место для съемок нового сезона было выбрано идеально – Тимати с девушками отправились в солнечный Дубай. И, скорее всего, и без закрытых границ этот город был бы номером 1 в списке локаций, идеально подходящих для нового сезона. Город с самыми высокими небоскребами, современными развлечениями и неограниченными возможностями, развивающийся так же стремительно, как и скорость роскошных машин, которые встречаются на каждом квадратном метре этого мегаполиса, как нельзя лучше соответствует характеру главного героя и намекает на то, что в этот раз в холостяке будут ухаживать на широкую ногу, не думая о бюджете.

Известно, что в финале проекта Тимати вручит избраннице самое роскошное кольцо за всю историю шоу, которое лично приобрел в ювелирном бутике. В одной из своих сториз он и правда «засветил» кольцо с гигантским камнем, а диалог с продавцом («Она точно скажет – «да!») навел подписчиков на мысль, что украшение покупалось для финала «Холостяка»: впечатляющий камень не должен оставить избраннице ни единого шанса ответить отказом. Но так ли это, пока можно только гадать.

Свои правила

Фото: ТНТ

Восьмой сезон «Холостяка» впервые за историю проекта будет снимать новая команда: за производство шоу в этом году отвечает Comedy Club Production. И среди первых изменений, которые коснутся проекта, - замена ведущего. Вместо Петра Фадеева, который был «наставником» главных героев на протяжении 7-ми лет, в новом сезоне зрители увидят украинского шоумена Никиту Добрынина – достаточно известного на родине. Никита сам прошел путь холостяка, согласившись стать героем украинской версии шоу в 2019 и, к удивлению многих скептиков, не только нашел на проекте ту самую (Дарью Квиткову), но и женился на ней. А в январе 2021 сообщил своим подписчикам, что скоро станет отцом. Идеальный пример ведущего проекта дает надежду на то, что и наш главный герой найдет-таки свою вторую половину и, наконец, изменит традицию расставаться после проекта.

«Фишкой» нового героя проекта стали личные приглашения девушек, прошедших кастинг. Повлияют ли эти персональные инвайты на развитие событий, предугадать сложно. Но уважение к Тимати за его уважительное отношение к потенциальным избранницам, это, однозначно, вызывает.

Также в новом сезоне не будет традиционной «Розы первого впечатления». Она превратится в «Розу осознанного выбора», что является, несомненно, более логичным, так как не только участницы знали, к кому они идут, но и сам Тимати знал, кто пришел к нему на кастинг. Кстати, вместо традиционной красной розы – неизменного символа проекта – в этом сезоне девушки будут получать также белые, черные и золотые цветы.

Можно добавить к этому роскошные свидания, которые ТНТ уже показал в промо-ролике сезона (флайборды, американские горки, серфинг, рестораны), неподдельный интерес к Тимати в образе романтического героя, а также сезонные любовные флюиды, которые неизменно витают в воздухе весной – и в том, что зритель точно поймает волну нового «Холостяка», можно не сомневаться.