Полицейские применили силу во время задержания мужчины без маски в ТЦ Красноярска

Следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии проводит проверку по факту сопротивления сотрудникам полиции мужчины, который не носил защитную маску Во время задержания правоохранители применили физическую силу, сообщает региональное управление МВД России.

Как уточняется, 4 марта полицейские заметили в одном из торговых центров Красноярска мужчину и женщину, которые не надели средства индивидуальной защиты. Тем самым они нарушили ограничительные меры, введенные в регионе для противодействия распространению коронавирусной инфекции. «На неоднократные требования надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и назвать свои данные граждане не реагировали и попытались скрыться»,— говорится в сообщении.

Правонарушителей доставили в отдел полиции, после чего составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)

Екатерина Лукашевич