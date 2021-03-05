В Казани в отношении екатеринбурженки возбудили дело по факту контрабанды золота

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст.226.1 УК РФ в отношении жительницы Екатеринбурга по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) золотых изделий. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

В ноябре прошлого года, женщина, сойдя с рейса «Стамбул-Казань», попыталась пронести мимо таможенного контроля 43 золотых изделия, которые в итоге были изъяты. Общая стоимость драгоценностей составила порядка 1,1 млн руб.

«Согласно примечанию к ст.226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Поэтому в отношении гражданки возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ», — отметил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.