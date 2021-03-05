На Кубани выявлено 142 новых случая COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 142 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших — 205 человек, скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 689,9.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией — в Краснодаре (33 человека), в Сочи — 28 человек, в Армавире — 8 новых заболевших. Всего за время пандемии в регионе заболели 39155 человек, выздоровели 34115 человек, скончалось 2000 пациентов с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар