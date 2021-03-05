Правительство Башкирии и туроператор TUI намерены вместе привлекать туристов в регион

Правительство Башкирии и туристический оператор TUI подписали план мероприятий на 2021-2022 годы по развитию и сотрудничеству в сфере туризма, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках плана власти региона и туроператор намерены совместно продвигать туристский потенциал Башкирии и проводить мероприятия. Правительство также надеется на запуск чартерных рейсов по туристическим маршрутам.

Представители TUI Россия считают, что Башкирия может стать «популярным направлением у туристов, которым будет интересно познакомиться с местной культурой, национальными традициями, гастрономией, природой», но для этого необходим «системный подход к продвижению» и заинтересованность власти.

Анна Соколова