В Большом Савино останавливают работу телетрапов

Работа телетрапов в аэропорту Перми будет приостановлена ориентировочно на несколько месяцев. Как сообщает пресс-служба аэропорта, это связано с начинающейся работой по реконструкции аэровокзального комплекса.

Телетрапы перестанут работать в следующий понедельник, 15 марта. В этот же день возобновятся работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта — перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки. С этого времени и до завершения всех работ временно приостанавливается функционирование телетрапов. Ориентировочный срок выполнения работ — четыре месяца.

Напомним, телескопические трапы в пермском аэропорту были смонтированы в начале сентября 2020 года в рамках проекта реконструкции инженерных сооружений Большого Савино. Планировалось, что уже в середине сентября они будут введены в эксплуатацию, однако в итоге их запуск состоялся 15 января текущего года. Всего в Большом Савино работает пять телетрапов.