Культурно-досуговый центр почти за 300 млн рублей открыли в селе Шаркан в Удмуртии

В селе Шаркан в Удмуртии открыли культурно досуговый центр площадью 1,24 тыс. кв. В его строительство было направлено 298,6 млн руб., в том числе 206,9 млн руб. из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

На официальном открытии объекта присутствовали глава Удмуртии Александр Бречалов и депутат Госдумы РФ Андрей Исаев. Культурный центр состоит из зрительного зала на 400 мест, также в нем откроется звукозаписывающая студия и 48 кружковых формирований, в том числе 25 детских, где будут заниматься более 1 тыс. человек.

Отметим, что в 2020 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Шаркан капитально отремонтировали стадион и построили новый дом культуры в селе Сосновка. Стоимость работ составила 45,8 млн руб. и 22, 3 млн руб. соответственно.