Мэр Ярославля ночью проверил качество уборки дорог на Резинотехнике

Мэр Ярославля Владимир Волков провел очередную ночную проверку качества уборки снега и гололеда с городских улиц. Об этом глава города сам рассказал на своей странице в соцсети. В ночь на 5 марта он проверял работу коммунальных служб в микрорайоне Резинотехника Заволжского района. В ходе проверки господин Волков выходил в прямой эфир в Instagram.

Мэр отметил, что уборка ведется с хорошим качеством, тротуары и пешеходные дорожки обработаны песко-соляной смесью, однако на улице еще много снега, который нужно вывезти. Сопровождавший мэра в ночном рейде руководитель подрядной организации сообщил, что в уборке на улице Спартаковской задействовано пять единиц техники.

Вместе с мэром был также директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. Перед ним Владимир Волков поставил задачу привести в нормативное состояние центр города перед празднованием Главной Масленицы страны, которое в Ярославле начинается 7 марта. Мэр отметил, что нужно очистить от снега пешеходные зоны, в том числе, на Набережной Волги, провести противогололедную обработку тротуаров.

Антон Антонов