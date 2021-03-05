В Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса

На территории Татарстане подтвердили 51 новый случай коронавируса. Один из них является завозным, 50 — контактными. 25 человек доставлены в больницы, остальных лечат на дому. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — один ребенок и 24 человека старше 60 лет. В Казани выявили 23 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — 11, в Нурлатском районе — пять, в Альметьевском и Мензелинском — по два, в Бугульминском, Верхнеуслонском, Елабужском, Менделеевском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском — по одному.

«На 5 марта в Татарстане зарегистрирован 18 235 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 14 937, в том числе 95 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"