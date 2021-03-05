Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт Института ядерной физики в Новосибирске

Михаил Мишустин поручил выделить 200 млн руб. на ремонт Института ядерной физики имени И. Г. Будкера СО РАН в Новосибирске. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение премьер-министр РФ принял во время посещения научного учреждения в пятницу.

Господин Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову держать вопрос финансирования на контроле и быть в контакте с министром финансов Антоном Силуановым.

Кроме того, в ходе визита было озвучено решение о выделении из федерального бюджета 800 млн руб. на развитие бор-нейтронозахватной терапии рака, сообщает ТАСС. «Все необходимое будет сделано, это очень важно, особенно для людей, которые, к сожалению, страдают онкологическими заболеваниями. Бор-нейтронозахватная терапия — это фактически сегодня важнейшее направление»,— сказал глава правительства РФ, отметив, что американские и японские специалисты так же занимаются развитием технологии.

Подробнее о бор-нейтронозахватной терапии — в материале “Ъ” «Микровзрыв, убивающий опухоли».

Екатерина Лукашевич