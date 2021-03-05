На Кубани зафиксировано 13 новых смертей от коронавируса

По состоянию на утро 5 марта в Краснодарском крае умерли еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом в девяти муниципалитетах, сообщает оперативный штаб региона. У всех пациентов наблюдалась двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие заболевания. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 2000 летальных случаев.

В Краснодаре умерли трое - две местные жительницы (обе - 59 лет) и женщина 87 лет из Павловского района. Также три человека скончались в Сочи – двое мужчин (71 и 72 года) и женщина 80 лет. В Крымском районе зафиксировано две смерти – умерли местный житель (60 лет) и женщина из Анапы (48 лет). В Усть-Лабинске умер житель Гулькевичского района (69 лет). По одной женщине не удалось спасти в Туапсе (77 лет), Новороссийске (83 года), Красноармейском районе (68 лет). В Лабинске умер житель Новокубанского района (66 лет).

Ольга Логинова