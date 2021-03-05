В Казани против пассажирки возбудили дело по факту контрабанды золота

Таможня Татарстана возбудила уголовное дело против пассажирки, летевшей из Стамбула в Екатеринбург. Ее подозревают в контрабанде золотых изделий (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ноябре 2020 года женщина пыталась пронести помимо таможенного контроля такие драгоценные изделия, как браслеты, серьги, кольца с камнями. Они находились в ее ручной клади.

Все изделия в количестве 43 единиц были изъяты и направлены на экспертизу. Она подтвердила, что все украшения являются ювелирными изделиями, изготовленными из сплава золота, соответствующего 585 пробе. Их стоимость оценили в 1,1 млн руб., добавили в таможне.

"Ъ-Казань"