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Сбербанк до 12 мая снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам с 5 марта по 12 мая, сообщается на сайте кредитной организации. Минимальная ставка составит 10,9%.

Ставки для потребкредитов с поручительством и без:

  • до 300 тыс. руб. — для зарплатных клиентов ставка составит от 10,9 до 18,7%, для остальных — от 10,9% до 19,7%.
  • от 300 тыс. до 1 млн руб. — для зарплатных от 10,9% до 15,9%, для остальных — от 10,9% до 16,9%.
  • от 1 млн руб. — для зарплатных от 10,9% до 11,9%, для остальных — от 10,9% до 12,9%.

Для потребкредитов на рефинансирование (условия одинаковые для всех клиентов):

  • до 300 тыс. руб. — от 10,9% до 16,9%.
  • от 300 тыс. до 1 млн руб. — от 10,9% до 12,9%.
  • от 1 млн руб. — от 10,9% до 11,9%.

«Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет»,— отметили в Сбербанке.

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