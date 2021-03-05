Сбербанк до 12 мая снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам с 5 марта по 12 мая, сообщается на сайте кредитной организации. Минимальная ставка составит 10,9%.

Ставки для потребкредитов с поручительством и без:

до 300 тыс. руб. — для зарплатных клиентов ставка составит от 10,9 до 18,7%, для остальных — от 10,9% до 19,7%.

от 300 тыс. до 1 млн руб. — для зарплатных от 10,9% до 15,9%, для остальных — от 10,9% до 16,9%.

от 1 млн руб. — для зарплатных от 10,9% до 11,9%, для остальных — от 10,9% до 12,9%.

Для потребкредитов на рефинансирование (условия одинаковые для всех клиентов):

до 300 тыс. руб. — от 10,9% до 16,9%.

от 300 тыс. до 1 млн руб. — от 10,9% до 12,9%.

от 1 млн руб. — от 10,9% до 11,9%.

«Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет»,— отметили в Сбербанке.