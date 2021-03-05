Определен победитель аукциона на ремонт участка Комсомольского проспекта в Перми

Победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова признан единственный участник аукциона — «Асфальтобетонный завод №1». Это следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок. С компанией будет заключен контракт стоимостью 881 млн руб.

Техническим заданием предусмотрен капитальный ремонт от улицы Монастырской до Комсомольской площади (включая площадь), протяженность участка автодороги составляет 2562 м, расчетная скорость — 70 км/ч. Проезжая часть состоит из шести полос движения, по три полосы в одну сторону, которая разделяется бульваром. Ширина проезжей части составляет 12 м в одну сторону с обустройством полосы для парковки шириной 2,5 м, количество полос движения — три. Тротуары устраиваются на всем протяжении, по обе стороны, минимальной шириной 3 м. Все работы необходимо завершить к 31 мая 2023 года.