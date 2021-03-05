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В Ростовской области полицейские пресекли попытку перевоза редких видов попугаев

Сотрудники ДПС в Ростовской области во время осмотра автомобиля обнаружили в нем редких птиц, сообщает пресс- служба ГУ МВД Росси по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, в салоне машины Volkswagen Transporter, которой управлял 50-летний мужчина, были обнаружены 19 попугаев. По предварительной информации, виды птиц подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. «Документов на их перевозку у мужчины не оказалось. Водитель пояснил, что направлялся в Краснодарский край»,— сказано в сообщении. Сейчас попугаи находятся в одном из питомников Ростовской области.

Наталья Шинкарева


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