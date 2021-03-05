В Ярославской области от коронавируса за сутки скончались четыре женщины

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1938, 1949, 1950 и 1951 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 123 новых случая заражения COVID-19. За это же время 153 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 5 марта, в области выявлено 33447 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 31965 человек выздоровели. 422 больных умерли. В больницах находятся 825 человек, из них 471 — с установленным диагнозом COVID-19 и 354 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 17329 человек. На втором месте Рыбинск — 3652 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1787 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 243, 235 и 177 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2389 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 6040 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов