Из Перми вылетел первый авиарейс в ОАЭ

Сегодня из аэропорта Перми вылетел первый после возобновления международного авиасообщения чартерный рейс в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На борту самолета рейса Пермь – Шарджа находились 186 пассажиров, что составляет 98% от загрузки воздушного судна. Следующий вылет запланирован на 12 марта. На данный момент авиаперевозчик подтвердил выполнение рейса до конца марта.

ОАЭ самое популярное среди пермяков зарубежное направление за первые три месяца 2020 года: в прошлом году пассажиропоток за период январь-март на нем составил почти 7 тыс. человек.