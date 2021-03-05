В Ростовской области выявлено 273 новых случая заражения COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом составил 273 человека, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 106. В Зерноградском районе выявлено девять случаев, в Батайске, Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Аксайском, Красносулинском, Неклиновском и Семикаракорском районах — по восемь, в Новошахтинске, Азовском, Кагальницком и Чертковском районах — по семь, в Белокалитвинском — по шесть. По пять новых случаев зарегистрировано в Багаевском, Боковском, Константиновском и Шолоховском районах, по четыре — в Каменске-Шахтинском иЦимлянском районе, по три — в Азове, Волгодонском, Дубовском и Пролетарском районах, по два — в Волгодонске, Донецке, Зверево, Егорлыкском, Заветинском, Морозовском, Октябрьском, Сальском и Тацинском районах, по одному — в Шахтах и Усть-Донецком районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 314 человек. Умерли 18 человек.

По состоянию на утро 5 марта количество инфицированных в области превысило 74,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1772. Коэффициент распространения инфекции — 0,9. За весь период пандемии выздоровели более 65 тыс. человек, умерли 3 198 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,5 тыс. человек.

Наталья Шинкарева