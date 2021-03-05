За 2020 год Удмуртия заняла 6 место по уровню оплаты труда в ПФО

Средняя зарплата в Удмуртии за 2020 год составила 36 тыс. руб. Это на 1,5% больше значения 2019 года, сообщает Удмуртстат. Значение в декабре составило 43,6 тыс. руб. В реальном выражении это на 1% больше, чем год назад.

В декабре самый высокий уровень оплаты труда отметили в организациях по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности — на 21,1 тыс. руб. и 36,4,6 тыс. руб. больше среднереспубликанского. В то же время зарплата работников сельского и лесного хозяйства, сферы недвижимости, гостиниц, торговли и общепита отстает от среднерегионального уровня на 8-19 тыс. руб.

По размеру средней зарплаты в 2020 году Удмуртия сохранила 6 место среди 14 регионов ПФО. Лидером является Пермский край с показателем 41,2 тыс. руб. На последнем месте расположилась Мордовия со значением 36 тыс.