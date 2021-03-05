На Кубани предприниматель предстанет перед судом за обман продавцов картофеля на 2,4 млн рублей

Генеральный директор торговой компании из Калининского района обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 и 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 42-летний местный житель убедил троих фермеров продать ему более 150 т картофеля без договора купли-продажи с отсрочкой платежа. В день отгрузки обвиняемый перевел контрагентам часть денежных средств, однако оставшаяся сумма продавцами картофеля так и не была получена, а покупатель перестал выходить на связь. В результате мошенничества фермерам был причинен ущерб на общую сумму около 2,4 млн руб.

Обвиняемый был задержан, на период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд примет сторону обвинения, злоумышленника ждет лишение свободы на срок до десяти лет.

Ольга Логинова