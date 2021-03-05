Бизнес с женским лицом

«Коммерсантъ-Юг России» провел в Ростове деловую сессию «Женщины в бизнесе: от идеи до проекта». Мероприятие прошло в медиапарке ДГТУ. Приглашенные бизнес-практики обсудили вызовы последнего времени, рассказали о том, как выстраивали работу в период неопределенности и какие новые возможности дала им пандемия. Генеральным партнером мероприятия стал банк «Центр-инвест», конференцию также поддержала клиника «Кивач». Инфопартнером выступило Ростовское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».



Стойкие и перспективные

Мероприятие «Коммерсантъ-Юг России» объединило на одной площадке владелиц и руководителей региональных компаний из сфер моды и красоты, услуг, производства и финансового сектора. В качестве ведущей выступила Светлана Старостина, модератор стратегических сессий, форсайт-модератор, бизнес-психолог и сертифицированный бизнес-коуч. Лейтмотивом первой части встречи стали сохранение бизнеса в пандемию и увеличение его ценности при помощи цифровизации.

Корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова отметила, что женское предпринимательство в России стабильно демонстрирует положительную динамику. Об этом, в частности, свидетельствует Индекс женской предпринимательской активности, который НАФИ рассчитывает с 2015 года. «По сравнению с итогами первого исследования индекс женского предпринимательства вырос на 13 п.п. и сейчас составляет 69,4%, – отметила спикер. – Также существует Index of Women Entrepreneurs, который определяет Mastercard. По его данным, 32,6% владельцев бизнесов в России – женщины. По этому показателю наша страна находится на 4-м месте в мире».

Женское предпринимательство считают перспективным не только исследователи, но и кредиторы. Так, например, с 2012 года «Центр-инвест» развивает льготную программу кредитования этого бизнес-сегмента. Первоначально предложение запускалось в порядке эксперимента, однако спрос быстро стал высоким и предложение вошло в основной ассортимент кредитных продуктов банка. Сегодня займы в сумме до 3 млн руб. можно получить под 9,5% годовых, обязательное условие – залог или поручительство.

Замначальника управления по работе с корпоративными клиентами «Центр-инвеста» Мария Христолюбова отметила, что даже в период кризиса женщины-предприниматели демонстрируют образцовую платежную дисциплину. «С момента запуска программы мы поддержали более 800 проектов на сумму 1,6 млрд руб., и ни разу в этих компаниях не произошло дефолта, – подчеркнула она. – Для нас это подтверждение того, что банк все делает правильно, поддерживая женский бизнес. Заемщицы подходят к решению вопросов взвешенно и пользуются своей интуицией; они надежны, ответственны и хорошо организованны. Кроме того, женщинам от природы присущи бережливость и аккуратность», – добавила госпожа Христолюбова.

По данным представителя банка, более половины получателей «женских» кредитов – заемщицы старше 56 лет (27,4%), а также представители группы от 46 до 55 лет (25,2%).

По отраслевому признаку сопоставимые доли занимают бизнесы в сфере торговли, а также кафе и ресторанов. Помимо этого среди заемщиц – много учредителей компаний из сфер услуг, перевозок и сельского хозяйства.

По данным Марии Христолюбовой, всего в 2020 году банк выдал 117 «женских» кредитов (+4,5% к предыдущему году). «Трендом стало большое количество обращений за финансированием для трансформации бизнеса. И компании все еще перестраиваются, – поделилась наблюдениями она. – Еще одна тенденция – большое число стартап-проектов. Они заполняют высвободившиеся в пандемию ниши».

Представитель банка добавила, что еще до начала коронакризиса он готовил программу дистанционного кредитования, но в 2020 году рост выдачи таким способом «оказался сумасшедшим». Общая сумма выданных средств увеличилась с 63 млн руб. до 1,6 млрд руб., число кредитов – с 61 до 904. «Сегодня у заемщиков есть возможность получить финансирование в течение одного рабочего дня, отправив заявку с рабочего места, а также заключить все договора при помощи электронной цифровой подписи», – подчеркнула она.

Об устойчивости женского бизнеса к вызовам свидетельствуют и данные регионального мониторинга ИП, предоставленные «Ъ-Картотекой». По информации сервиса, в прошлом году в Ростовской области появилось 15847 новых индивидуальных предпринимателей.

«61% зарегистрированных – мужчины, 39% – женщины. При этом пропорция ИП, исключенных из Единого госреестра, оказалась прямо противоположной», – подчеркнула Светлана Старостина.

По данным сервиса, среди открытых женских компаний 41% занимается оптовой и розничной торговлей, еще 6% – перевозками и логистикой. По 5% составляют доли салонов красоты, а также компаний, предоставляющих строительные и инжиниринговые услуги, работающих в области недвижимости и риелторского бизнеса. По 4% приходится на общепит, сферу АПК и выпуск продуктов питания.

Трансформировать нельзя закрыть

В числе наиболее пострадавших от пандемии сфер оказались индустрия красоты и непродовольственный ретейл. По словам практиков, участвовавших в конференции “Ъ-Юг”, кризис, с одной стороны, ударил по ним, а с другой – подтолкнул к цифровой трансформации бизнеса.

По словам Елены Буграновой, президента Союза русских байеров и владелицы мультибрендового бутика и салона красоты Weekend в Ростове-на-Дону, до появления COVID-19 деятельность союза (объединяет байеров и владельцев модных магазинов) в основном была связана с офлайном. В этом режиме проходили мероприятия, включая профессиональную премию; так работали магазины.

«Пандемия всех выбила из колеи. Все остановилось, магазины закрылись, – отметила она. – Но после растерянности пришло осознание того, что коллег нужно поддержать и принести им максимальную пользу – дать понимание того, как приспособиться к новым условиям».

По словам госпожи Буграновой, в 2020 году союз совместно с сайтом RBU Education, провайдером образования в сфере моды, стал проводить онлайн-конференции для участников модного рынка. «16 практиков, включая иностранных экспертов, давали советы и делились собственным опытом, – рассказала она. – За лето мы провели 3 такие конференции на разные темы, но все – связанные с работой в новых условиях. Участникам рассказывали про маркетинг, продажи и общение с клиентами в соцсетях. Мы сами в ростовском бутике в период локдауна развили продажи через Instagram и довольны результатом».

Сейчас, когда все объекты вернулись к работе в привычном режиме, один только офлайн-формат перестал быть эффективным, сошлись во мнении участницы конференции. Наиболее успешными в ближайшем будущем окажутся компании, руководство которых сумеет совместить работу в онлайн- и офлайн- режимах и сделать это максимально эффективно с экономической точки зрения.

«В 2021 году бизнес продолжит перестраиваться для работы в режиме омниканальности: когда офлайн поддерживает онлайн и наоборот, – дала прогноз Вера Мирошниченко, соучредитель компаний группы E.Mi, объединяющей производство товаров для ногтевого сервиса, салоны красоты и учебный центр. – Салоны красоты, например, должны перестроиться для работы в формате интернет-магазинов, заняться продажами косметики и консультациями», – пояснила она.

Представитель E.Mi добавила, что продажи компании в дистанционных каналах по итогам прошлого года выросли многократно и помогли уменьшить влияние пандемии на общие финансовые результаты. Так, снижение консолидированной выручки составило 6%.

Владелицы ростовских компаний также отметили, что женский бизнес наиболее успешен тогда, когда основывается на близких его учредителю ценностях и приносит максимальную эмоциональную отдачу. Ирина Узденова, владелица клиники «GEN красоты» и салона «Посольство красоты», глава попечительского совета фабрики «Семикаракорская керамика», рассказала о расширении сферы деятельности за счет социальных проектов.

С 2017 года госпожа Узденова развивает этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон» в хуторе Старозолотовском. Идея его создания появилась после съемок Сергеем Урсуляком многосерийного фильма «Тихий Дон»: сопродюсером проекта выступил супруг госпожи Узденовой, бизнесмен и меценат Али Узденов.

Когда закончились съемки вблизи станицы Вешенской, супруги Узденовы перевезли в хутор Старозолотовский три построенных для съемок куреня, которые использовали как основу для воссоздания построек начала ХХ века. Сейчас объекты доступны для посещения.

«Бизнесом музей назвать сложно. Первоначально была цель – спасти декорации. Затем – воссоздать курени как можно точнее: от пола и крыши до самых небольших вещей домашнего обихода, чтобы показать людям, как жило казачество 100 лет назад», – пояснила Ирина Узденова. За время существования музея его посетило более 3 тысяч человек.

Вторым социальным и очень любимым проектом, по словам спикера, для нее стала фабрика «Семикаракорская керамика».

«Это единственный на Дону народный художественный промысел, – отметила Ирина Узденова. – Фабрика и музей связаны неразрывно, так как демонстрируют богатство культуры, самобытность донского края и широкую душу проживающих здесь людей».

Спикер добавила, что активно участвовать в жизни керамической фабрики и заниматься музейным проектом она смогла, когда дети подросли, бизнес стабилизировался и дал финансовую возможность поддерживать благотворительные и социальные проекты.

Идти от потребности

Во второй части конференции «Женщины в бизнесе: от идеи до проекта» владелицы молодых ростовских компаний рассказали о появлении своих бизнесов, большинство из которых возникло из-за их неудовлетворенного спроса. Отсутствие подходящих предложений на региональном рынке указало им на незанятые ниши и впоследствии помогло сформировать уникальные для региона предложения.

Так, Анна Гурова в 2018 году создала сервис по доставке детей в школы, садики и секции с профессиональными сопровождающими Kids Taxi 161. Сегодня компания работает в Ростове и Москве. Идея бизнеса возникла тогда, когда госпоже Гуровой понадобилась помощь в отправке старшего ребенка на тренировки по теннису.

Сейчас в штате компании – 25 сопровождающих, в том числе трое мужчин. Обязательные требования к персоналу – стаж вождения от 10 лет и не менее 5 лет безаварийной езды, а также справка об отсутствии судимости.

«Функционал сотрудников предполагает, что они могут встретить ребенка у дверей, доставить по адресу и при необходимости помочь ему переобуться и переодеться, – рассказала предприниматель. – Сопровождающие закреплены за детьми, и они взаимозаменяемы – сбоев в работе не случается. Компания подписывает с родителями договор, по условиям которого обязуется доставлять ребенка к месту в срок и обеспечивать его безопасность».

Создатель компании также рассказала, что ее среднемесячный оборот – около 450 тыс. руб. Сейчас Анна Гурова работает над масштабированием бизнеса и формирует предложение для франчайзи.

Ростовский проект «Кот в шляпе», превратившийся в федеральную сеть детсадов и развивающих центров, также родился из потребности в услуге для детей создателей компании. Они выстроили работу на основании ряда европейских методик, включая реджио-подход, и адаптировали их к российским реалиям.

«Изначально идея заключалась в том, чтобы организовать детсад для своих детей, – рассказала Светлана Кочергина, руководитель отдела франчайзинга сети. – Наши услуги дошкольного образования быстро достигли высокого уровня, и сеть стала расти. Первыми клиентами – франчайзи стали довольные родители».

Светлана Кочергина уточнила, что сейчас сеть насчитывает 12 партнерских детсадов и 6 развивающих центров, а также одну школу неформального образования. Объекты, помимо Ростова, работают в Краснодаре, Томске и Уфе.

Предприниматель с медицинским и экономическим образованием, гендиректор компании «МедТурХелп» Евгения Свиридова выстроила бизнес в сфере медицинского консалтинга и туризма в ответ на частые обращения знакомых за советом относительно хорошей клиники или врача.

Среди направлений работы компании – организация въездного, выездного и внутреннего медицинского туризма, а также услуги по организации онлайн-консультаций.

«Основная задача – дать людям возможность получить квалифицированную медицинскую помощь независимо от того, где они живут. Возможность узнать альтернативное мнение специалиста также очень важна, поскольку опыт показывает: межклинический консилиум нередко позволяет решить проблему пациента более щадящим способом, чем предполагалось первоначально», – пояснила Евгения Свиридова.

На конференции “Ъ-Юг” своим опытом развития бизнеса также поделилась Ольга Гринюк, создатель бренда одежды Olga Grinyuk. Одежда продается в монобрендовых франчайзинговых салонах в разных регионах России, сейчас их около 40.

«Мы выпускаем по 12 коллекций в год, в каждой – 60 моделей, – рассказала она. – Конечно, пандемия оказала влияние, но жесткого падения продаж не случилось. Сыграла роль большая база постоянных клиентов. Она сформировалась благодаря тому, что мы добились идеальной посадки на русскую фигуру и сделали размерный ряд полным – от 40-го до 54-го».

Юлия Маркова, коммерческий директор ИП Марков С. В. из Новочеркасска, развивающего кондитерский цех, кафе «Королевский бисквит» и ресторан «Несветай», рассказала, что поддержать оборот в период действия строгих ограничений компании помогла доставка готовой еды: «В пандемию число посадочных мест в наших заведениях сократилось втрое, продажи снизились на 50%. Но мы сделали ставку на доставку бизнес-ланчей стоимостью 190 руб., а затем запустили производство блюд для здорового питания с низким содержанием углеводов и жиров».

Мария Христолюбова в завершение мероприятия подчеркнула, что во всех представленных проектах так или иначе присутствует социальная направленность. «Ну не можем мы, женщины, просто делать бизнес. Мы должны вложить душу», – резюмировала она.