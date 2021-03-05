В Кызыле 8 марта запретят торговлю алкоголем

В столице Тувы на 8 марта власти установили запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых точках. Как уточняется на сайте мэрии Кызыла, исключением станут предприятия общественного питания. Тем не менее их также «настоятельно» просят снять с реализации алкоголь, в том числе и напитки, изготовленные на его основе.

Принятые меры направлены на «борьбу с алкоголизацией населения», а также для обеспечения порядка, безопасности жизни, здоровья и имущественных прав жителей. «Запретить гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному женскому дню,— 8 марта в 2021 году проносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки, изготовленные на его основе»,— говорится в постановлении городской администрации (.pdf).

За соблюдением запрета будет следить УМВД по городу Кызылу. В период праздника сотрудники полиции проведут рейдовые выезды.

Юлия Сасевич, Новосибирск