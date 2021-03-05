Новым резидентом ТОСЭР Варгаши станет производитель изделий из бетона

Департамент экономического развития Курганской области подписал соглашение с ООО «Зауральский Бетон Строй Комплект» о реализации инветпроекта на территории опережающего социально-экономического развития «Варгаши», сообщает пресс-служба ведомства.

Компания планирует организовать производство промышленных строительных изделий из бетона и железобетона: стеновых блоков, бордюров, бетонных колец и другой продукции. Документы для регистрации в качестве резидента ТОСЭР направили в Министерство экономического развития России.

Всего за последний месяц департамент заключил восемь соглашений с новыми инвесторами, которые хотят стать открыть производство на зауральских территориях опережающего развития. Общее количество резидентов ТОСЭР достигло 19.