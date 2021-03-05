В Татарстане ограничения по COVID-19 могут смягчить после марта

Ряд ограничений по коронавирусу в Татарстане могут снять после марта. Об этом на пресс-конференции заявила заглавы Управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«Мы знаем, что ситуация очень зыбкая, она может поменяться в любой момент. Поэтому на сегодня все те мероприятия и все те ограничения, которые действуют и запреты, которые действуют по постановлению кабинета министров Республики Татарстан №208, они должны неукоснительно соблюдаться», — отметила она.

По словам госпожа Авдониной, ведомство надеется на то, что в перспективе ситуация с коронавирусом в Татарстане станет стабильной.

"Ъ-Казань"