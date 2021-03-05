«Технониколь» вложит 100 млн рублей в строительство биатлонного комплекса на Бору

В городском округе Бор могут построить биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и дополнительной инфраструктурой. Как сообщает пресс-служба областного правительства, проект обсуждался на встрече губернатора Глеба Никитина и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова. Компания может выступить в качестве инвестора при строительстве комплекса.

По оценке господина Колесникова, объем инвестиций в проект составит не менее 100 млн руб. Компания уже имеет опыт реализации подобных проектов в Рязани и Ульяновске.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в 2016 году предыдущий губернатор Валерий Шанцев предлагал на условиях государственно-частного партнерства построить на базе спорткомплекса «Изумрудное» в Городецком районе профессиональную биатлонную трассу. Проект так и не был реализован.

По данным Kartoteka.ru, АО «Технониколь» зарегистрировано в Москве с 1993 года. Уставный капитал превышает 5 млн руб. Корпорация производит кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.

Андрей Репин