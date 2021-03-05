Следить за состоянием Кавказского биосферного заповедника будут вертолеты ООО «Хелиэкшн»

Определен исполнитель по государственному контракту Кавказского биосферного заповедника на услуги вертолетной авиации в 2021 году, им станет ООО «Хелиэкшн». Сумма контракта составляет 1,04 млн руб., в аукционе принял участие один претендент, поэтому торги признаны несостоявшимися.

Подрядчику оплатят восемь полетных часов над горными и предгорными районами заповедника площадью 3 тыс. км. В ходе вертолетных рейсов будут проводиться противопожарные и биотехнические мероприятия и мероприятия по охране и защите лесов. Сотрудники заповедника смогут выявлять и пресекать нарушения режима охраны природных территорий Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского общереспубликанского государственного заказника. Кроме того, вертолеты задействуют при научных исследованиях на станции «Джуга», расположенной на территории Восточного участкового лесничества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хелиэкшн» зарегистрировано в Пятигорске в 2011 году и относится к категории микропредприятий, численность сотрудников – 14 человек. Должность директора компании занимает Олег Шишков, основной вид деятельности ООО «Хелиэкшн» - нерегулярные воздушные перевозки. Прибыль компании за 2020 год составила 8,5 млн руб., выручка от продаж – 66, 5 млн руб.

Ольга Логинова