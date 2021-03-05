Порядка 14% екатеринбургских компаний отказались от корпоративов на 8 марта

В Екатеринбурге порядка 14% компаний отказались от корпоративов на 8 марта и 23 февраля, следует из данных опроса исследовательского центра «Зарплата.ру». В Тюмени, Ханты-Мансийске и Сургуте от гендерных праздников отказались 5% компаний. Также 9% уральских организаций отказались от празднования в офисе.

В екатеринбургских, тюменских, ханты-мансийских и сургутских офисах на подарки в честь 8 марта и 23 февраля принято собирать в среднем по 300 руб., при этом в среднем по стране сотрудники сдают от 200 до 500 руб. Всего собирать деньги на подарки продолжают в 81% российских компаний.

Отмечается, что в городах-миллионниках популярность гендерных праздников в последние годы сокращается: лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, где от весенних корпоративов уже отказались 21% и 17% компаний соответственно.

Желание участвовать в праздничных мероприятиях в честь 23 февраля и 8 марта эксперты центра связывают с уровнем дохода респондентов. Так, более половины россиян, получающих менее 30 тыс. руб. в месяц (57% опрошенных) поддерживают традицию весенних корпоративов в офисах. Россияне с доходом более 50 тыс. руб. в меньшей степени заинтересованы проводить корпоративы. Всего 31% приветствуют традицию отмечать гендерные праздники в рабочее время.