В столице Тувы на 8 марта запретили продажу алкоголя

Мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкоголя во всех торговых точках, за исключением предприятий общественного питания на 8 марта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, запрет вводится «в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий». Руководителям организаций общественного питания власти «настоятельно рекомендуют» снять с реализации алкогольную продукцию, в том числе и напитки, изготовленные на ее основе для борьбы с алкоголизацией населения.

«За соблюдением введенного запрета будут следить сотрудники столичной полиции в ходе рейдовых выездов по точкам розничной торговли спиртными напитками»,— говорится в сообщении мэрии.

Юлия Сасевич