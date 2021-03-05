Челябинская область экспортировала сельхозпродукцию на $180,8 млн

Челябинская область в 2020 году отправила на экспорт продукцию агропромышленного комплекса на $180,8 млн, превысив показатель прошлого года на 15%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По группам товаров значительно вырос экспорт масложировой продукции и зерновых культур, который составил $37,2 млн и $5,7 млн соответственно. Экспорт пищевой продукции и переработки составил $32,8 млн. Ощутимо увеличились поставки продуктов питания из Челябинской области в Туркменистан, Китай, Германию, Узбекистан.

В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» региональным организациям-экспортёрам в минувшем году возместили затраты по экспортным контрактам на 70,5 млн руб. За 2019-2020 годы предприятия воспользовались краткосрочными займами на сумму 989 млн руб.