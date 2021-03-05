Петербургский СКА одержал победу в матче с минским «Динамо»

Во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 4 марта на арене петербургского «Ледового дворца» сошлись СКА и минское «Динамо». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу СКА.

В первом периоде матча по шайбе забросили «армейцы» Йоонас Кемппайнен и Иван Морозов, нападающий Евгений Кетов же оформил дубль. Со стороны «Динамо» в ворота СКА было заброшено две шайбы Шейном Принсом и Брэндоном Козуном. Голкипер СКА Александр Самонов смог отразить 27 атак по воротам.

Вторая двадцатиминутка не внесла изменений в счет, а финал матча укрепил результат СКА, который и принес клубу победу. По голу забили «армейцы» Антон Бурдасов и Василия Подколзин, динамовцы ответили двумя заброшенными шайбами от Ильи Усова и Бреннана Менелла.

Следующий матч пройдет в Минске уже 6 марта.