В Пензенской области главный бухгалтер уклонилась от уплаты 48 млн рублей налогов

В Пензенской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению главного бухгалтера одной из компаний региона в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, с марта 2018 по март 2019 года главный бухгалтер организации, зная о том, что ряд контрагентов не ведут хозяйственной деятельности и не платят налог на добавленную стоимость, отразила в декларациях фирмы сведения о полном вычете данного вида налога по взаимоотношениям с этими контрагентами. Таким образом, женщина уклонилась от уплаты более 48 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела компания полностью возместила ущерб и заплатила пени — более 14,7 млн руб.

«Учитывая, что ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме, подозреваемая впервые совершила налоговое преступление и активно содействовала его расследованию, уголовное дело в отношении главного бухгалтера организации прекращено», — отметили в ведомстве.

Мария Шахрай