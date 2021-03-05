За неделю в Самарской области подорожали морковь, картофель и помидоры

Цены на ряд товаров в Самарской области за прошедшие семь дней изменились. В частности, зафиксировано подорожание свежих помидоров (на 4,64%; 191,41 руб. за 1 кг), картофеля (на 4,15%; 35,36 за 1 кг) и моркови (на 5,09%; 42,52 за 1 кг). Об этом сообщает Самарастат.

Кроме того, в Самарской области за неделю выросли цены на шампунь (на 2,76; 135,05 руб. за 250 мл) и поливитамины (на 3,51%; 54,86 руб. за десять штук). Больше всего в регионе за этот период подешевели свежие огурцы (на 1,82%; 194,85 руб. за 1 кг) и напольные электропылесосы (на 1,52%; 8,3 тыс. руб. за одну штуку).

Георгий Портнов