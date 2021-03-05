Инвестиции в ОЭЗ «Иннополис» за 2020 год выросли на 32,5%

Вложения резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» за 2020 год составили свыше 11 млрд руб., что на 32,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова.

«Согласно предварительной оценке показателей, в 2020 году резиденты и партнеры ОЭЗ "Иннополис" проинвестировали более 11 млрд рублей, выручка составила 8 млрд рублей. Надеемся, что в 2021 году результаты будут на уровне и выше результатов 2020 года», — отметил господин Шайхутдинов.

Вице-премьер добавил, что за прошлый год резидентами ОЭЗ стали 19 предприятий, в том числе «Оргнефтехим АйТи», «Атомдата-Иннополис», корпоративный центр разработки МТС и другие компании. Статус партнера «Иннополиса» в 2020-м получили 12 компаний, включая Альфа-Банк, «Почту России», S7 и т.д.

"Ъ-Казань"