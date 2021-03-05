В Ярославской области установлено более 30 тысяч платежных терминалов

На территории Ярославской области установлено 30,2 тыс. электронных терминалов для оплаты товаров и услуг, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что за 2020 год количество платежных терминалов в регионе увеличилось на 23,2%.

По данным пресс-службы, в 2020 году держателями платежных карт в регионе было совершено 112,3 млн. операций по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму 175,5 млрд руб. Доля безналичных операций достигла 90% от общего объема.

В пресс-службе отметили, что объем безналичных операций будет расти в связи с вступлением в силу поправок в закон «О защите прав потребителей». По этим поправкам с 1 марта организации и ИП, имеющие годовую выручку более 30 млн руб. обязаны предоставить покупателям возможность оплатить товары и услуги с помощью карты «Мир». С 2 июля 2021 года возможность оплаты по карте «Мир» должны будут обеспечить организации и индивидуальные предприниматели, имеющие годовую выручку более 20 млн руб.

По словам управляющего Ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, в области динамично развивается инфраструктура по приему платежных карт, и жители региона отдают предпочтение безналичной оплате.

«Использование банковской карты помогает сохранить деньги, время и, как оказалось в пандемию коронавируса, здоровье. Главное, что нельзя забывать, - это правила безопасного пользования картой»,— отметил господин Алексеев.

Антон Антонов