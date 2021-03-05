В Уфе на строительство водовода, канализационного коллектора и КНС потратят 7,75 млрд рублей Работы нужно завершить до 31 октября 2023 года

Управление капитального строительства администрации Уфы объявило три конкурса на строительство водовода в Кировском и Демском районах Уфы, канализационного коллектора от канализационной насосной станции (КНС) «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений» и КНС «Затон-Восточный» в Ленинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена составляет 7,75 млрд руб., в том числе 2,61 млрд руб. — на строительство водовода, 3,98 млрд руб. — канализационного коллектора и 1,16 млрд руб. — канализационной насосной станции. Работы будут оплачены из бюджета Башкирии. Конкурсы объявлены без проведения предварительных обязательных общественных обсуждений на сайте госзакупок.

Строительство будет проводиться в рамках национального проекта «Стимул». Окончание подачи заявок на конкурсы — 29 марта. Цена контракта будет оцениваться комиссией в 60%, а квалификация участников — в 40%.

Все работы нужно завершить до 31 октября 2023 года.

Строительство водовода предполагает трассировку оси водопровода, перенос гаражей, рекультивацию земель, бурение, управляемый прокол через железную дорогу, прокладку водоводов в защитных футлярах через автодороги методом прокола и прокладку водоводов открытым способом.

В строительство канализационного коллектора входят канализационные и водопроводные камеры и колодцы, прокладка труб, вырубка и посадка зеленых насаждений, восстановление демонтированного дорожного покрытия.

В рамках строительства канализационной насосной станции «Затон-Восточный» будут построены вспомогательно-производственное здание, озонаторная, открытая крановая эстакада и комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Майя Иванова