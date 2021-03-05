Против массовых гуляний на Масленицу в Прикамье выступил Роспотребнадзор

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, причиной отмены празднования Масленицы в Перми стало поступившее в адрес городских властей предупреждение управления Роспотребнадзора. Об этом рассказал источник в мэрии.

Ранее МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило закупку на проведение Масленицы в краевой столице. Начальная цена контракта составляла 366,6 тыс. руб. Согласно техзаданию, подрядчик должен был обеспечить сценический комплекс, пагоды-гримерки, звуковое, световое и видеооборудованиее площадки на эспланаде перед Театром-Театром. Однако 1 марта заказчик отменил закупку.

Собеседник в горадминистрации сообщил, что до этого надзорное ведомство вынесло аналогичное предупреждение краевому правительству, из-за чего были отменены традиционные масленичные гуляния в Хохловке, которые должны были пройти 14 марта.

По данным источника “Ъ-Прикамье”, ближайшее массовое мероприятие, к которому готовятся краевые и городские власти, это Парад Победы 9 мая.