На Дону прокуратура выявила нарушения в ремонте здания лицея

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку после сообщений о том, что лицей № 7 в Миллеровском районе находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пост о том, что учреждение не соответствует санитарным требованиям, появился в сообществе «Миллеровская ярмарка». В здании некачественно выполнен ремонт кровли, из-за чего на стенах образуется плесень.

«В настоящее время уже выявлены нарушения законодательства о закупках со стороны администрации лицея в части ненадлежащей претензионной работы с подрядчиком, выполнявшим ремонт кровли и санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в появлении плесени и замокании стен»,— сообщает пресс-служба. Отмечается, что начальнику управления образования района внесено представление.

Наталья Шинкарева