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Инфраструктуру участков для многодетных семей в Сочи создадут только к 2024 году

Многодетные семьи из Сочи, получившие земельные участки в Адлерском районе по договору социальной аренды еще в 2016 году, жалуются на отсутствие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. К своим наделам арендаторы могут добраться только вброд через реку Кудепста. Это делает невозможным индивидуальное жилое строительство, с целью которого были выделены участки.

По информации, полученной от пресс-секретаря депутата ГД Светланы Бессараб, по данному поводу в сочинскую администрацию был направлен соответствующий запрос. Согласно полученной от руководства муниципалитета информации, мост через реку Кудепста и автодорога по левому берегу для выезда на федеральную трассу должны построить до 2024 года, в настоящий момент проект находится в стадии проектирования. Также получено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» по проекту электроснабжения микрорайона. О сроках ее создания не сообщается.

Ольга Логинова


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