Алексей Текслер продлил режим самоизоляции для пожилых южноуральцев

В Челябинской области режим самоизоляции для людей старшего возраста продлили еще на две недели. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы планируем, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста. Мы неоднократно говорили, что в этот период была возможность вакцинироваться. Многие уже переболели. У нас в регионе всего 57 тыс. работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились 4 тыс. человек»,– сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, грядущие две недели – это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку и возобновить трудовую деятельность. Всего на сегодня в Челябинской области вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 90 тыс. человек, 46% из них – это люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания: сахарный диабет, болезни системы кровообращения и т.д.