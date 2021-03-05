С начала года в Татарстане от отравления газом погибли пять человек

В Татарстане с начала 2021 года от отравления угарным газом погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Отмечается, что всего в республики зарегистрировали 23 случая отравления угарным газом. В результате помимо пяти погибших еще 44 человека пострадали, в том числе 16 детей.

Последний случай отравления угарным газом был зарегистрирован минувшей ночью в Казани в квартире на улице Дальняя. Пострадавшими оказались женщина 1986 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Обоих госпитализировали в больницу №7.

"Ъ-Казань"