На некоторых улицах Ростова движение будет ограничено до конца июня

С 10 марта по 30 июня в Ростове будет ограничено движение на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет ограничено в связи с ремонтом автодороги на ул. Фурмановская, ул. Казахская (ограничение на участке от ул. Чистопольская до пер. Беломорский), ул. Мадояна (на участке от ул. Доватора до ул. Малаховская), ул. Нариманова (на участке от ул. Погодина до пер. Марксистский, а также от пр-кта Михаила Нагибина до ул. Мартовитского).

С 13 марта по 30 июня будет ограничено движение на ул. Всесоюзная (на участке от ул. Всесоюзная, 166 до ул. Малиновского).

Наталья Шинкарева