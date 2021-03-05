В Златоусте погиб рабочий из-за взрыва газового оборудования

На одном из предприятий Златоуста произошел взрыв газового оборудования. Погиб один человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Взрыв произошел сегодня утром в цехе небольшого литейного производства – ООО «Уральская сталелитейная компания», расположенном на улице Чехова (седьмой жилучасток). В результате погиб рабочий. На месте работают экстренные службы, ситуация на контроле руководства города.

По данным пресс-службы мэрии, погибший – отец-одиночка, воспитывавший шестерых детей. Глава Златоуста Максим Пекарский пообещал оказать помощь семье погибшего.