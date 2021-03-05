Весной на ярославских дорогах возрастает риск ДТП с участием диких животных

На территории Ярославской области производится установка предупреждающих знаков и ведется обустройство ограждений вдоль трасс для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

В департаменте отметили, что в связи с наступлением периода весенней активности диких животных опасность их выхода на автотрассы возрастает. По словам директора департамента Дмитрия Пенькова, в регионе для водителей создали специальный информационный ресурс, где указаны места возможного выхода копытных на дорогу.

В департаменте пояснили, что изменение в поведении диких животных в весенний период связано с биоритмами.

«В марте завершается активная фаза гона у лисиц, волков и енотовидных собак. В этот период звери активнее перемещаются по территории угодий, нередко собираются группами по три-четыре особи и могут заходить в населенные пункты, так же, как и лоси»,— пояснили в департаменте.

В департаменте подчеркнули, что в случае встречи с дикими животными, не стоит приближаться к нему, трогать его, брать на руки. Необходимо покинуть зону его видимости, чтобы не провоцировать на какие-либо активные действия.

Дарья Сабаева