Назначен и. о. руководителя Западно-Уральского управления Росприроднадзора

Исполняющим обязанности руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора назначен Георгий Чернов. Информация об этом размещена на сайте ведомства. По данным kartoteka.ru, господин Чернов возглавляет надзорный орган в статусе «и. о.» с 25 февраля. Ранее он занимал должность замруководителя управления.

Напомним, в конце января предыдущий глава Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Азанов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Георгий Чернов родился в Перми. Имеет два высших образования: окончил Пермский государственный технический университет (ныне — ПНИПУ) по специальности «Инженер авиационных двигателей и энергетических установок», а затем НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «экономист». С 2002 по 2016 год господин Чернов трудился в техническом университете: сначала инженером-исследователем, затем инженером 2-й категории в ОАО «Авиадвигатель», позже стал старшим преподавателем научно-исследовательской части кафедры авиационных двигателей и энергетических установок. С мая 2017 года по октябрь 2019-го работал в Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю замначальника отдела государственного экологического надзора и надзора в сфере охоты, позже — заместителем руководителя. После объединения пермского ведомства с подразделениями в Кировской области и Удмуртии и создания Западно-Уральского межрегионального управления остался заместителем руководителя надзорного органа.

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