Сотрудники Сбербанка присоединились к числу доноров Пермской краевой станции переливания крови

В Пермском отделении Сбербанка состоялся День донора для сотрудников.

Пермская «Служба крови» приехала к сотрудникам Сбербанка уже в третий раз. Более 60 сотрудников заявились как потенциальные доноры, из них 41 были допущены медиками и сдали в общей сложности 18 450 мл крови.

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 млн человек. В клиниках, где проводятся операции на сердце, на одно лечебное место необходимо 12–15 литров крови в год. Некоторым людям компоненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение всей жизни.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

– Знаю, что «Служба крови» всегда нуждается в донорах и сотрудничает со многими крупными предприятиями города и края. Замечательно, что Сбербанк сейчас тоже среди этих компаний!