В 2020 году нарастить объем ввода жилья в Черноземье удалось только Орловской области

По итогам 2020 года об увеличении объема ввода жилья среди регионов Черноземья отчиталась лишь Орловская область, где прирост по сравнению предыдущим годом составил 146,1% (441,1 тыс. кв.м), следует из данных Росстата. Худший показатель среди регионов — в Тамбовской области, которая ввела 75,9% (698,7 тыс. кв.м) по отношению к 2019 году. Уровень ввода ИЖС в регионе также снизился на 24% и составил 546,8 тыс. кв.м.

В Воронежской области введено на 8,3% меньше жилья, чем годом ранее — 1723,3 тыс. кв.м. При этом падение объемов ввода коснулось именно многоквартирного жилого фонда: ИЖС в регионе было введено на 8,3% больше — 842,1 тыс. кв.м.

В Липецкой области объем ввода сократился на 4% (1203,3 тыс. кв.м). А ввод ИЖС, также как в Воронежской области, продемонстрировал рост — на 9,1% (1022,8 тыс. кв.м).

Белгородская область сократила показатель ввода жилья на 8,8% до 1149 тыс. кв.м. При этом ввод ИЖС упал сильнее — на 12,6% до 936,6 тыс. кв.м.

Снижение на 7,5% общего уровня ввода жилья показала и Курская область, отчитавшись о строительстве 512 тыс. кв.м в 2020 году. Показатель ввода ИЖС также опустился на 5,8% и составил 324 тыс. кв.м.

Ирина Лобанова