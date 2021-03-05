В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело после смерти шестилетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером в поселке Васильево, где и нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Во дворе дома обнаружили тело 38-летней матери покойного. В ведомстве отметили, что женщина сначала «расправиласьс ребенком, а затем свела счеты с жизнью».

Уголовное дело открыто по статье «Убийство малолетнего» (п. "в" ч.2. ст. 105 УК РФ). В данный момент следственные органы решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.

"Ъ-Казань"

"Ъ-Казань"