В ХМАО COVID-19 подтвердился еще у 107 человек

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) коронавирусной инфекцией заразились 107 человек, сообщил региональный оперштаб. На момент выявления инфекции у 72 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, четверо югорчан переносили заболевание бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 16 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 заразился 21 человек. В Ханты-Мансийске 17 югорчан, в Нижневартовске — 14.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 51 982 человека. Из них 50 022 уже выздоровели, 756 пациентов скончались.