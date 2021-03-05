В Пензенской области построят магистраль и дорогу

В Пензе планируется строительство магистрали от проспекта Победы до микрорайона Заря с примыканием к федеральной дороге М-5 «Урал». Также в области появится дорога в обход села Бессоновки. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, в областном центре будет введен Бакунинский мост, инвестиции в проект превышают 900 млн руб. Продолжаются работы по реконструкции улицы 40 лет Октября. Объем инвестиций по всем этапам проекта превысит 4 млрд руб.

Как отметили в правительстве, в 2021 году в регионе планируется ввести и отремонтировать не менее 600 км дорог.

Мария Шахрай